L'argent des Québécois a payé l'usage controversé de pesticides

Des fonctionnaires du ministère de l'Agriculture du Québec ont fait part de leurs questionnements à l'interne. Des employés de la Financière agricole, la société d'État qui a payé, ont aussi exprimé un malaise éthique.

Très répandue en Saskatchewan, la pulvérisation juste avant la récolte est dénoncée par des experts, car elle augmente les risques que les résidus de pesticides se retrouvent dans nos assiettes.

Cette pratique est interdite dans plusieurs pays d'Europe comme la Belgique et l'Italie. Des fabricants de pâtes italiennes ont d'ailleurs cessé d'importer du blé canadien pour cette raison.

Les producteurs de céréales ont aussi appliqué en pré-récolte du diquat, encore plus toxique que le glyphosate et interdit par l'Union européenne depuis l'an dernier.

À travers l'assurance récolte, financée à 60 % par de l'argent public, les 99 agriculteurs ont obtenu un remboursement moyen de 1047 dollars pour l'achat des pesticides et les coûts de pulvérisation. Aucune demande n'a été refusée.

L'idée est de tuer la céréale pour mieux la récolter. Comme le blé n'est pas génétiquement modifié pour résister aux pesticides (contrairement à la majorité du maïs et du soya), il meurt sous l'effet du produit, comme les mauvaises herbes. Tout le champ ainsi séché uniformément devient beaucoup plus facile à récolter pour les moissonneuses.

Selon nos sources, certains producteurs ont même pris l'habitude d'épandre sans qu'il y ait de mauvaises herbes. Une pratique critiquée au sein de l'Union des producteurs agricoles.

Personnellement, je n’ai jamais fait ce geste-là , affirme le président des Producteurs de grains du Québec, Christian Overbeek, mais il défend ses membres : la science a inventé des choses pour uniformiser la maturité des cultures.

C'est son association qui a demandé et obtenu le remboursement de l'assurance récolte pour 2020.

Beaucoup plus assumée dans l'Ouest canadien, la pulvérisation en pré-récolte est assez taboue au Québec.

Ça fait plusieurs années qu'on est au fait de ça , admet l'experte des pesticides au ministère de l'Agriculture, Marie-Hélène April. On sensibilise beaucoup pour dire que c'est vraiment important de respecter le délai avant récolte [généralement 7 jours], ça doit être le dernier recours.

Elle recommande aussi de privilégier une technique mécanique plutôt que chimique, baptisée andainage, qui est utilisée dans l'agriculture biologique. La Financière agricole le remboursait aussi, mais les demandes ont été deux fois moins nombreuses.

Pour être admissible au remboursement, le pesticide devait être homologué et recommandé par un agronome. Le ministère de l'Agriculture nous a permis de solliciter l'opinion du plus connu des agronomes québécois, Louis Robert, conseiller en grandes cultures.

Selon lui, il aurait mieux fallu que les agriculteurs ne récoltent que les céréales arrivées à maturité et pourquoi pas qu'ils abandonnent complètement leur champ, « quitte à se faire rembourser » par l'assurance récolte, puisqu'elle sert à ça.

Le fonctionnaire juge la décision de la Financière agricole discutable et lui et des collègues aimeraient avoir des réponses à ce sujet.

Louis Robert a déjà dénoncé le fait que des agronomes employés de l'industrie prescrivent de grandes quantités de pesticides inutilement, alors qu'ils sont à la fois payés pour conseiller les agriculteurs et pour vendre ces produits. Certains sont rémunérés par des primes, des bonis ou des commissions, en infraction de leur code de déontologie.

En entrevue avec Radio-Canada, le directeur principal du développement des programmes en assurance de la Financière agricole, André Houle explique que la société d'État, qui reçoit plus de 400 millions de dollars par année du gouvernement du Québec, offre une assurance du style de celle pour votre automobile ou votre résidence .

Il y a toutefois deux différences majeures dans cette affaire : c'est l'assuré qui a demandé et obtenu une nouvelle indemnité et ce remboursement a servi à éviter une perte plutôt que la couvrir.

Année exceptionnelle, solution exceptionnelle , répond le directeur principal, évoquant une particularité du programme .

Le fait d’intervenir en cours de saison pour corriger une problématique va éviter de perdre une récolte, donc ça évite des indemnités plus importantes. [...] On s’assure qu’il continue de récolter et en même temps, on lui donne un petit coup de main et ça a des effets positifs pour tout le monde.

André Houle, directeur principal du développement des programmes en assurance de la Financière agricole du Québec