Éclosion de COVID-19 à l'urgence du CHAUR de Trois-Rivières

Avoir une éclosion à l'urgence, c'est ce qu’il y a de pire , affirme la Dre Lise-Andrée Galarneau, microbiologiste-infectiologue et officière en prévention et contrôle des infections au CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux MCQ. Cette éclosion entraîne l’isolement de 20 patients supplémentaires qui ont été en contact avec le personnel infecté. 83 autres usagers sont sous surveillance puisqu’ils ont fréquenté l’urgence, mais n’ont pas été en contact avec les employés ayant contracté la COVID-19.

L’éclosion à l’urgence serait en partie à l’origine de celle à l’unité de chirurgie où sept usagers ont été infectés à cause de l’admission de patients provenant de l’urgence. Il y a eu de la contamination probablement via un travailleur de la santé , explique la microbiologiste-infectiologue.

L’urgence du CHAUR demeure ouverte et la Dre Galarneau invite la population à s’y rendre en cas de besoin. Elle demande aux usagers d’utiliser l’outil d’aide décisionnel avant de se rendre à l’urgence. Dre Lise-Andrée Galarneau souligne que d’autres professionnels de la santé peuvent répondre aux besoins.