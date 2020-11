La fête du 31 décembre n'est pas complètement annulée à Québec

On a fait une croix sur tout événement qui créait un regroupement , a expliqué le maire de Québec lors du passage du Bureau des grands événements au comité plénier lundi. Les mesures sanitaires en vigueur empêchent la Ville de tenir son événement annuel.

L'administration Labeaume laissait toujours planer le mystère à un mois de la fête.

Qu'à cela ne tienne, le maire veut que le passage à la nouvelle année fasse parler de lui quand même pour ne pas qu'il tombe dans l'oubli. Les gens doivent savoir que l'événement existe encore , a-t-il ajouté.

La Ville songe à un rendez-vous virtuel. Régis Labeaume parle d'un show qui servirait à refaire connaître Québec en présentant les attractions d'hiver tout en divertissant les gens.

On le voit vraiment comme un outil promotionnel a-t-il souligné.

Une campagne de promotion doit également être lancée sous peu pour attirer les familles dans les hôtels de la Ville durant le congé des fêtes prolongé.

On va faire l'effort d'inviter les gens à venir deux ou trois nuits parce que les hôtels en ont besoin et en même temps, les familles se cherchent du divertissement .

Performance artistique

La directrice des communications de 3E Événements, producteur de la fête de fin d'année, confirme qu'il y aura un spectacle virtuel . Samantha McKinley ne parle pas d'un show comme l'évoque le maire, mais bien d'une performance artistique . 3 E Événement a présenté l'an dernier la première mouture de son festival de musique qui se déroule sur quatre jours et qui culmine avec la fête du Nouvel an. Cette année, l'événement ne se déroulera pas en direct en ligne. Il s'agira plutôt de rendez-vous à date et heure fixe indique la directrice. Il pourrait y en avoir quatre.

Le projet a subi plusieurs modifications ces dernières semaines pour respecter les règles imposées par la santé publique.

Il reste encore des ficelles à attacher , prévient Samantha McKinley.

Quels événements en 2021 ?

Le directeur du Bureau des Grands événements a par ailleurs affirmé qu'il serait plutôt surprenant que la Ville soit festive durant les six premiers mois de l'année 2021.

Trop tôt pour dire si le Festival d'été sera en mesure de présenter une programmation sur les plaines. Je n'ai pas de boule de cristal a dit Yohann Maubrun. Il confirme que des discussions sont toujours en cours pour trouver une solution.

Il encourage les promoteurs à s'inspirer du Carnaval de Québec qui a annoncé une programmation sans défilé la semaine dernière. L'événement est entre autres décentralisé, c'est-à-dire que les activités auront lieu sur plusieurs sites, pour éviter les rassemblements.

L'éclatement des sites fait partie des solutions à court terme, croit le directeur.

Événements sportifs

Par ailleurs, la Ville souhaite profiter de la situation mondiale pour attirer à Québec des événements sportifs internationaux. L'administration Labeaume vient de procéder à l'embauche de Patrice Drouin, ancien directeur du Groupe Gestev, organisateur d'événements sportifs.

Le maire de Québec suppose que la pandémie pourrait avoir un effet à la baisse sur le coût de ces événements. Patrice Drouin connaît toutes les organisations de sports d'hiver et on pense qu'elles seraient moins exigeantes , a-t-il fait valoir.

Le maire dit agir dans la perspective que les deux ou trois prochaines années soient difficiles pour l'industrie touristique. C'est une façon pour lui de soutenir leur relance.