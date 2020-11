Le nombre de nouveaux cas de COVID-19 en baisse en Outaouais

D’après le dernier bilan du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais, seulement 11 nouvelles personnes ont été déclarées positives à la COVID-19, c’est la troisième fois depuis le mois d’octobre que l’Outaouais passe en dessous de la barre des 15 nouveaux cas.

La santé publique régionale ne rapporte aucun nouveau décès. Au total, la COVID-19 a 80 victimes depuis le début de la pandémie.

Le bilan cumulatif en Outaouais est maintenant de 3 565 cas confirmés dont 3 176 sont rétablies, il reste 309 cas actifs. 22 personnes sont à l’hôpital et 2 sont aux soins intensifs.

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais rapporte deux nouvelles éclosions dans les foyers pour aînés, une au CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée de la Petite-Nation où on compte huit cas actifs et sept rétablis et une autre au CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée Renaissance qui recense seulement un cas actif pour quatre rétablis.

Enfin, 30 éclosions sont en cours dans les écoles de l'Outaouais.

À l’échelle provinciale, on rapporte 1 333 nouveaux cas et 23 décès de plus dans le bilan de lundi.

Un autre décès à Ottawa

Le nombre de nouvelles infections est à la baisse dans la capitale nationale après avoir connu un bond dimanche.

Santé publique Ottawa (SPO) rapporte 29 nouveaux cas lundi, ce qui porte le total à 8 487 depuis que les chiffres de la COVID-19 sont colligés par les autorités de santé.

Le bureau de santé régional déplore un nouveau décès. Au total, 375 personnes sont décédées des suites du virus, et 7 768 sont rétablies. Il reste 344 cas actifs sur le territoire.

Le bilan hospitalier demeure assez stable, 25 personnes sont en ce moment aux urgences, dont une qui est aux soins intensifs.

Il y a trois nouvelles éclosions à Ottawa, une au Couvent Mont-Saint-Joseph des Sœurs de la Charité d'Ottawa. C’est un membre du personnel qui a contracté le virus, on ne rapporte aucune infection chez les résidents. Les deux autres nouvelles éclosions ont eu lieu dans la communauté.

SPOSanté publique Ontario indique dans son bilan journalier, 30 éclosions en cours parmi les établissements de santé, les écoles et la communauté.

En Ontario, la situation est plus critique notamment à Toronto qui fracasse son record de nouveaux cas en une journée depuis le début de la pandémie, avec 622 nouvelles infections lundi.

Au total, on recense 1 746 nouveaux cas dans la province et 8 nouveaux décès.