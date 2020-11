La MRC Abitibi déplore la coupure des soins infirmiers en milieu rural

Cette décision du Centre intégré de santé et des services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue (CISSS-AT), mise en application depuis le début novembre, visait à permettre de déléguer davantage d’infirmières vers les services essentiels, partout dans la région. Plusieurs points de services de CSLC en milieux ruraux n’offrent plus les services de soins courants, pour une période de trois mois.

Selon le préfet de la MRC Abitibi, Sébastien D’Astous, cette décision ne tient pas la route pour une clientèle vulnérable qui a besoin de ces services de proximité.

On comprend qu’il y a un manque de main-d'œuvre, mais on a besoin de seulement deux infirmières pour couvrir l’ensemble de notre secteur rural, précise-t-il. C’est déplorable qu’en pleine COVID et en plein hiver, on en rajoute une couche en disant aux gens qu’ils devront se déplacer pour recevoir des soins utiles comme les vaccins, les prises de sang ou le suivi avec les jeunes enfants. C’est un service essentiel et on n’accepte pas cette décision.

Le maire de Preissac, Donald Rheault, dit ressentir l’inquiétude dans sa population. Les gens ne comprennent pas pourquoi ils nous coupent ça, lance-t-il. Ce sont des services très appréciés qui permettent de faire moins de route, ce qui est important pour bien des gens à mobilité réduite. En plus, on demande aux gens d’aller à l’hôpital d’Amos, alors qu’on leur dit aussi de limiter le plus possible les contacts. Ça représente un immense risque pour eux.

Le maire de Saint-Félix-de-Dalquier, Jocelyn Boucher, craint que cette coupure de service se prolonge dans le temps.

Quand un service est coupé, c’est dur de le retrouver après trois mois. La pénurie de personnel était là avant la COVID et elle le sera après. Jocelyn Boucher, maire de St-Félix-de-Dalquier

Pour Raymond Doré, maire de Berry, le CISSS-AT aurait dû consulter les maires avant de prendre cette décision.

On nous a expliqué la décision, mais on s’est retrouvé devant un fait accompli, déplore-t-il. Une bonne consultation aurait permis d’explorer des pistes de solution plus larges, et non pas juste de couper un service qui est essentiel pour nos personnes vulnérables.

Des solutions

Les autorités de la MRC se disent prêtes à s’asseoir avec le CISSS-AT pour trouver des solutions afin de ramener ce service le plus rapidement possible.