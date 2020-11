Près de 6 M$ pour le projet de bioraffinerie à La Tuque

L’argent servira à tester deux types de technologies qui seront expérimentés et les résultats obtenus permettront de cibler les meilleurs procédés et équipements pour la production de biocarburants à l'échelle commerciale .

Le projet de bioraffinerie à La Tuque vise à transformer des résidus de coupe forestière pour produire du carburant renouvelable, comme du biodiesel, dans le but de remplacer les énergies fossiles.

La construction d'une usine commerciale de production à la suite de cette démonstration constituerait le tout premier projet du genre au Canada et générerait des retombées socioéconomiques et environnementales importantes pour le Québec , indique le gouvernement par voie de communiqué.

Bioénergie La Tuque élabore le projet en collaboration avec l’entreprise finlandaise Neste, un important producteur mondial de biocarburants renouvelables.

Après en avoir été initialement exclu, la nation atikamekw est aussi maintenant partenaire du projet.

La région s'est développée autour de l'exploitation forestière; pourtant pour le moment des résidus de cette industrie pourrissent dans le bois , écrit Constant Awashish, grand chef du Conseil de la Nation Atikamekw dans le communiqué envoyé par Québec.