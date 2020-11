Un déversement d'hydrocarbure inquiète dans la rivière aux Brochets

Le chargé de communication de l’organisme, Anthoni Barbe, affirme que le contaminant s’écoule dans la rivière en continu depuis cinq jours.

J'ai pu constater que le long du petit fossé qui part de l'usine et va jusqu'à la rivière aux Brochets on avait une forte odeur et une eau qui était multicolore dû aux hydrocarbures , décrit Anthoni Barbe.

Selon M. Barbe, l’écoulement proviendrait d’une usine de transformation alimentaire dans le secteur.

On voyait que toute la largeur de la rivière, on avait des nappes qui recouvraient la rivière. Anthoni Barbe, chargé de communications à l'OBV de la Baie-Missisquoi

Il soutient que malgré ses signalements à Urgence environnement, la situation n’est toujours par réglée lundi, bien que l'écoulement ait diminué.

L'Organisme de bassin versant de la Baie-Missisquoi espère que le ministère de l'Environnement interviendra pour faire cesser l'écoulement. Photo : Anthoni Barbe

On se demande ce qui est fait. Est-ce que c'est normal que ça coule comme ça pendant cinq jours ? Ça me surprendrait , questionne-t-il.

Le ministère de l’Environnement n’a pas encore répondu favorablement à notre demande d’entrevue.

Avec les informations de Thomas Deshaies