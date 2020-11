Une vingtaine de centimètres de neige attendus en Abitibi-Témiscamingue

Environnement Canada prévoit une accumulation d’une grande quantité de neige dans la région dès mardi après-midi. De la neige lourde et des vents forts sont aussi attendus dans la nuit de mardi à mercredi.

Le mois de novembre était vraiment beaucoup plus doux que la normale. Il y a eu de la neige, moins que d’habitude, on parle peut-être jusqu’à maintenant de 20 à 25 centimètres. On va en avoir autant simplement en 24 à 36 heures bientôt , décrit le météorologue Simon Legault.

Les équipes se préparent chez Hydro-Québec

Des travaux planifiés sur le réseau électrique d’Hydro-Québec en Abitibi-Témiscamingue sont repoussés pour s’assurer que des employés soient disponibles en cas de pannes de courant.

Les rafales de vent et la neige lourde du 1er novembre ont endommagé de nombreux équipements d'Hydro-Québec. Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

La conseillère aux relations avec le milieu Sylviane Legault affirme que les forts vents, la pluie verglaçante et la neige lourde pourraient endommager le réseau.

Les conditions météorologiques du 1er novembre avaient fragilisé le réseau. Le courant avait été interrompu chez la moitié des clients d’Hydro-Québec.

Depuis, les travailleurs ont coupé plusieurs branches d’arbres susceptibles d’entrer en contact avec le réseau.

Il y a beaucoup d’élagage supplémentaire qui a été effectué dans les secteurs où il y avait eu plus de dommages. Le réseau est redevenu, si je peux dire, fiable comme il était avant l’événement. C’est sûr qu’un autre événement climatique peut apporter évidemment d’autres dommages, d’autres pannes sur le réseau , explique la conseillère des relations avec le milieu.

Signaler une panne Sylviane Legault conseille à la population de se munir de batteries et de lampes de poche à la maison. Les pannes de courant peuvent être signalées au 1 800 790-2424 ou grâce par l'application d'Hydro-Québec. Les personnes en situation d’urgence sont invitées à composer le 9-1-1.

Déneigement

La Ville d’Amos demande par ailleurs aux citoyens de dégager leur entrée et de ranger les équipements sportifs pour éviter de nuire aux opérations de déneigement.

Les conditions routières pourraient être plus difficiles mardi matin. Les véhicules immatriculés au Québec doivent obligatoirement être munis de pneus d’hiver dès le 1er décembre.