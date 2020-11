Assouplissements des restrictions sanitaires à venir au Nunavut

À compter de mercredi, les déplacements à destination et en provenance de Whale Cove et de Rankin Inlet seront autorisés. Les rassemblements extérieurs passeront à 50 personnes contre 10 personnes pour ceux se déroulant à l’intérieur, en plus des résidents du logement concerné.

Toutes les transmissions récentes [de la COVID-19] dans ces communanutés sont liées à des personnes qui habitent dans le même logement , a affirmé lundi le médecin hygiéniste en chef du Nunavut, Michael Patterson, en point de presse.

Les autres communautés de la région de Kivalliq, ainsi que celles des régions de Kitikmeot et de Qikiqtani, reviendront quant à elles aux restrictions qui étaient en vigueur avant le confinement. Cela inclut notamment une limite des rassemblements intérieurs fixée à 15 personnes de plus que les résidents du logement concerné et à 50 personnes à l’extérieur.

Les écoles de ces régions passeront au stade 2 du plan de réouverture, ce qui signifie que l’apprentissage se fera en classe pour le niveau primaire et en alternance à la maison pour les niveaux supérieurs.

Arviat prolongera quant à elle son confinement pour une durée de deux semaines puisque les autorités sanitaires n’ont pas la certitude que la transmission communautaire est terminée.