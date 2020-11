La Traverse de Laval flambant neuve : fin d'une longue saga

Source de discorde et de honte durant des années, la saga de la Traverse de Laval semble bel et bien terminée.

Le lundi 30 novembre 2020 : voilà une date à encercler, car elle marque la fin des travaux de réfection de cette artère qui a maintes fois fait partie du palmarès des pires routes du Québec.

Le maire de Lac-Beauport, Michel Beaulieu, et le député de Chauveau, Sylvain Lévesque, se sont rendus sur place pour officialiser la fin des travaux évalués à quelque 4,1 millions de dollars.

Une subvention de 2,9 millions de dollars accordée par le ministère des Transports en juin dernier a été le point tournant de la saga.

Quel bonheur enfin d’inaugurer la réfection de la Traverse de Laval ce matin ! C’est un engagement qui nous tenait à cœur, les membres du conseil et moi. Nous avons maintenant une superbe traverse plus sécuritaire que jamais, réalisée sans dépassement de coûts et livrée dans les délais , a réagi Michel Beaulieu, qui a remercié le personnellement Sylvain Lévesque ainsi que le ministre des Transports, François Bonnardel.

La route relie Lac-Beauport et Sainte-Brigitte-de-Laval. Photo : Radio-Canada / Nicole Germain

Une bande cyclable aménagée

Les travaux consistaient notamment en la réfection de ponceaux, la remise à niveau de la chaussée, l’aménagement d’une entrée de ville et la construction d’intersections surélevées.

Une bande cyclable a également été aménagée entre le chemin du Tour-du-Lac et le chemin du Lac-Tourbillon pour le plus grand bonheur des cyclistes.

Le marquage de la chaussée et l’ensemencement de gazon seront les dernières tâches réalisées au printemps prochain.