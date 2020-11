Une première victime de la COVID-19 au CHSLD Villa-Bonheur de Granby

Au CHSLD Villa-Bonheur, trois éclosions sont en cours. En tout, plus de 27 résidents et six employés ont été infectés.

L'établissement a dû se réorganiser dans les derniers jours, puisqu'il ne peut plus déplacer ses résidents infectés vers le centre de confinement de Sherbrooke qui affiche complet. Dans le CHSLD, une unité est maintenant réservée aux personnes atteintes de la COVID-19.

Le CHSLD Villa-Bonheur de Granby a réorganisé ses unités afin de créer une zone chaude comprenant les patients infectés. Photo : Radio-Canada

Lundi, l'Estrie compte 96 nouveaux cas de COVID-19, dont 47 ont été recensés à Sherbrooke et 22 dans la Haute-Yamaska.

Les hospitalisations demeurent toutefois relativement stables. 24 personnes sont admises dans les hôpitaux et 6 sont traitées aux soins intensifs.