Violences policières et loi sécuritaire : le gouvernement français coincé

Le gouvernement français manoeuvrait lundi pour sortir de la crise politique, après les manifestations contre une loi sur la sécurité et contre les violences policières, coincé entre les protestataires de gauche et son électorat de droite, important pour une éventuelle réélection d'Emmanuel Macron.

La majorité présidentielle au Parlement a d’ores et déjà prévu de remanier de fond en comble l'article le plus controversé de la loi.

L'exécutif cherche à sortir du piège , titrait lundi le journal de droite Le Figaro. Macron est dans la nasse , estimait le quotidien de gauche Libération.

Après une forte mobilisation samedi des opposants à la proposition de loi sécurité globale , renforcée par une affaire de violences policières à motivations présumées racistes contre un producteur musical noir, Michel Zecler, qui a secoué le pays, le gouvernement cherche à reprendre la main.

Cette photo fournie par la boîte de production Mazava montre le visage tuméfié de Michel Zecler, samedi soir, dans les heures qui ont suivi son passage à tabac. Photo : La Presse canadienne / AP/Hafida el Ali

Réécrire l'article 24

Le président français a réuni lundi à l'Élysée les principaux rouages de son pouvoir, le premier ministre Jean Castex, des ministres et les chefs des groupes parlementaires, pour parler notamment du lien de confiance entre la police et la population.

Pour tenter d'endiguer la polémique, la majorité parlementaire a annoncé après cette réunion qu'elle allait réécrire complètement l'article 24 de la proposition de loi, celui qui a allumé la mèche de la contestation. Il vise à encadrer la diffusion d'images des policiers, mais est jugé liberticide notamment par les organisations de journalistes. Il s'agit d' éteindre les doutes sur le texte, selon le chef de file des députés de la majorité (LREM), Christophe Castaner.

Mais, pour une partie de l'opposition, le problème est désormais plus large que ce simple article. C'est un premier recul. Mais nous voulons le retrait de cet article et de toute la loi Sécurité globale , a réagi le patron des députés communistes, Fabien Roussel.

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, poids lourd du gouvernement sous forte pression depuis le début de cette affaire, doit aussi être auditionné par les députés en fin de journée.

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin à sa sortie de la réunion du cabinet. Photo : Reuters / CHARLES PLATIAU

Les quatre policiers mis en cause dans l'affaire Zecler ont été inculpés et deux d'entre eux écroués, notamment pour des faits de violences volontaires, aggravées de motivations racistes, ce qui contribue à un accroissement de la tension générale.

Elle est aussi montée d'un cran après les images de violences et d'une tentative de lynchage d'un policier à Paris à la fin des manifestations de samedi, au cours desquelles une centaine de policiers et de gendarmes ont été blessés.

Ménager la chèvre et le chou

Plus largement, Emmanuel Macron et son gouvernement se retrouvent face à un choix délicat pour négocier une sortie de crise. Après avoir conquis le pouvoir en 2017 en prenant des voix à gauche et à droite, Emmanuel Macron se retrouve coincé sur ses deux flancs.

Gérald Darmanin est chargé de séduire l'important électorat de droite. La gauche, affaiblie et divisée, tente de s'unir autour de la thématique sécuritaire pour prendre le vent, et affaiblir la majorité présidentielle, qui se retrouve prise en étau.

La ligne Darmanin hystérise le débat, fracture le point d'équilibre de l'électorat de la majorité , fustige l'eurodéputé Pascal Canfin, du groupe Renaissance , une formation macroniste, cité dans le journal Le Monde.

Le président de la République doit choisir s'il est Darmanin, [le préfet de police Didier] Lallement, ou si au contraire il est un républicain qui s'assume , a affirmé le dirigeant socialiste, Olivier Faure.

À l'extrême droite, Marine Le Pen a dénoncé le désordre récurrent qui s'installe en France avec un gouvernement qui a perdu le contrôle et fait, selon elle, preuve de complaisance envers les Black Blocs, des militants violents d'extrême gauche.