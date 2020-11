COVID-19 : 14 nouveaux cas au Bas-Saint-Laurent

Dix infections s'ajoutent au bilan de cette MRCMunicipalité régionale de comté .

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent indique également qu'un cas qui avait été classé au Témiscouata a plutôt été enregistré ailleurs.

Cas par MRC Municipalité régionale de comté : La Matapédia : 26

La Matanie : 166

La Mitis : 38 (+3)

Rimouski-Neigette : 246 (+10)

Les Basques : 11

Rivière-du-Loup : 195 (+2)

Témiscouata : 52 (-1)

Kamouraska : 79

À déterminer : 3



Source : CISSS du Bas-Saint-Laurent

Le Bas-Saint-Laurent a enregistré 816 cas confirmés de COVID-19 depuis le début de la pandémie, dont 654 sont considérés comme guéris. Jusqu'à maintenant, 19 personnes sont mortes de la maladie.

Nouvelle éclosion à Saint-Anaclet

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux confirme également qu'une éclosion de COVID-19 a été détectée à la Cantine resto A.S.L de Saint-Anaclet.

Trois des copropriétaires sont atteints du virus. Le restaurant avait fermé ses portes samedi de manière préventive dans l'attente du résultat des tests effectués par l'ensemble des employés.

Comme les personnes atteintes ne sont pas en contact avec la clientèle, la santé publique ne demande pas aux clients qui ont fréquenté le restaurant d'aller passer un test de dépistage. Le restaurant devrait toutefois demeurer fermé pendant une dizaine de jours.

La situation se stabilise dans les milieux de vie pour aînés

Aucune des infections rapportées lundi n'est liée à une éclosion en cours dans les différents milieux de vie pour aînés de la région.

Dimanche, un troisième décès était cependant rapporté au CHSLD de Matane.

Par ailleurs, la situation s'améliore à la Résidence des Bâtisseurs de Matane. Jusqu'à maintenant, 66 résidents, 21 travailleurs et 3 proches aidants ont contracté la maladie et six personnes en sont mortes.

En entrevue à l'émission Bon pied, bonne heure lundi matin, le président-directeur général du Groupe des Bâtisseurs, Sébastien Gauthier, a affirmé que le déconfinement de la résidence pourra probablement se faire prochainement, dès qu'il sera confirmé que l'éclosion est terminée.

Au Québec, la santé publique fait état de 1333 nouveaux cas de COVID-19, ce qui porte à 142 371 le nombre total d'infections rapportées dans la province depuis le début de la pandémie.