116 nouveaux cas et 2 décès de plus dans la région

Le directeur régional de santé publique soutient qu’il faut analyser la situation par une moyenne quotidienne, qui est en légère baisse comparativement au début du mois.

Ce sont les effets de la zone rouge et les mesures mises en place un peu partout. C’est un ensemble qui fait ça , soutient Donald Aubin en rappelant que la population doit maintenir la garde.

Ça reste qu’on est quand même très très haut, surtout quand on se compare au reste du Québec. On est nettement encore les plus hauts et la région qui nous suit est à peu près à deux fois moins que notre taux , explique le Dr Aubin.

Il s’inquiète particulièrement de la contamination au Lac-Saint-Jean, où une nouvelle éclosion est rapportée dans une résidence pour aînés de Dolbeau-Mistassini.

Lorsque ça rentre dans une résidence, ça va très vite. On se retrouve avec un bond important, ça témoigne qu’il y en a dans la communauté. Ce secteur me faisait peur depuis longtemps, ça prend beaucoup de vigilance. - Donald Aubin, directeur régional de santé publique

