La suppression d'une liste de livres suggérés par François Legault sème la controverse

L’affaire est maintenant dénoncée par le cabinet du premier ministre, ainsi que par l’auteur Mathieu Bock-Côté, auteur du livre L’empire du politiquement correct, dont M. Legault encourageait la lecture.

La controverse émane de la participation mercredi dernier de M. Legault à la campagne Lire en chœur, dans laquelle une série de personnalités publiques y font de leurs suggestions de livres québécois.

Les vidéos des personnalités expliquant leur choix en long et en large étaient suivies d’une publication résumant les prescriptions de lectures de l’invité.

Face à certaines critiques, l’ALQ a cependant décidé de supprimer la liste des recommandations du premier ministre, en laissant en ligne la vidéo dans laquelle M. Legault explique ses choix.

Celle-ci a cependant été assortie d’un avertissement indiquant que les opinions exprimées par le participant n’engagent que lui .

Cet avertissement, le seul à avoir été ajouté à une vidéo d’un participant à la campagne, a cependant été retiré de la page Facebook de l’ALQ lundi matin, après que l’affaire eut été ébruitée dans les médias.

Plusieurs demandes d’entrevue faites à l’ALQ par Radio-Canada sont demeurées lettre morte jusqu’à nouvel ordre.

Il y a eu beaucoup de commentaires de gens, notamment du milieu littéraire, qui nous reprochaient d’avoir donné une tribune à M. Legault ou qui critiquaient sa liste de livres, a indiqué à l’agence QMI la directrice générale de l’ALQ, Katherine Fafard.

Elle se défend en outre de s’être livrée à de la censure devant des commentaires de militants dont certains ont dénoncé le refus de M. Legault de reconnaître qu’il existe du racisme systémique au Québec.

Si on avait retiré la vidéo, ça aurait été de la censure , a-t-elle indiqué à QMI, avant de préciser que l’ALQ n’avait pas l’intention de s’excuser pour avoir invité François Legault à partager ses coups de cœur littéraires.

Une décision dénoncée par le cabinet du premier ministre

Dans un courriel transmis à Radio-Canada, le cabinet du premier ministre Legault indique avoir été informé vendredi de plaintes formulées par certains auteurs quant à un des choix de livres du premier ministre.

Il s’agit vraisemblablement de l’essai de M. Bock-Côté, pourfendeur connu de la théorie du racisme systémique et régulièrement pris à partie par certains militants pour ce point de vue.

Nous avons immédiatement, et clairement, indiqué à l’Association que nous nous opposons à la modification ou la suppression de la vidéo , précise le cabinet de M. Legault.

Nous sommes déçus de voir que les suggestions de lecture du premier ministre ont été retirées des réseaux sociaux de l’Association. Fort heureusement, la vidéo où le premier ministre expose et parle de ses choix littéraires est toujours en ligne... La lecture est un bien collectif, un refuge, qui doit demeurer intact. Extrait du courriel transmis à Radio-Canada par le cabinet du premier ministre

En entrevue à Tout un matin, Mathieu Bock-Côté a vertement dénoncé la pusillanimité de l’ALQ. Soit c’est de la trouille, soit c’est une forme de complicité dans la censure , a-t-il commenté d’entrée de jeu.

L’Association décide de se coucher. Elle prend peur devant quelques radicaux. Ça nous en dit beaucoup sur le fait que dans certaines institutions culturelles […], il suffit de quelques contestataires assez sonores pour que les autorités décident de s’aplatir , a-t-il poursuivi.

Ça nous dit en beaucoup aussi à quel point une forme de censure nouvelle s’installe dans le domaine de la culture, dans le monde des idées, dans le monde des livres – on le constate – et la liberté d’expression en général a tendance à régresser.

Tout cela est désolant. Ce n’est surprenant que dans la mesure ou ça frappe maintenant le premier ministre du Québec. Ça, c’est quand même loufoque. C’est la suprême discourtoisie : on invite un homme à nous parler de ses choix de livres, mais puisqu’on n’accepte pas ses choix de livres, on décide de retirer la liste. Mathieu Bock Côté, auteur de L'Empire du politiquement correct

Ça nous en dit beaucoup sur une liberté d’expression à sens unique valorisée par ces nouveaux censeurs qui se présentent paradoxalement comme des défenseurs de la tolérance , poursuit Mathieu Bock-Côté, dont le bouquin porte d’ailleurs sur de nouvelles formes de censure.

S’il faut censurer les thèmes qui choquent certains militants hypersensibles et hypersusceptibles, on va finir par censurer tout le monde. Ça va être moi aujourd’hui, François Legault, et dans deux trois semaines, ça va être qui? C’est une logique qui ne s’arrête pas .

Lundi matin, les pages Facebook de l'ALQ sont inondées de commentaires de lecteurs dénonçant quasi unanimement la décision de supprimer la liste de suggestions de lectures de François Legault.

Plusieurs indiquent que l'ALQ devrait avoir honte de sa décision, tandis que certains en appellent au boycott des librairies qui en sont membres, au profit de la chaîne Renaud-Bray, sinon de Coscto ou d'Amazon.