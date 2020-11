Une serre solaire conçue pour produire des légumes à l'année

Ce prototype construit à Durham-Sud doit permettre à une famille de trois à quatre personnes de cultiver ses propres fruits et légumes à longueur d'année.

La particularité du projet ici, c'est qu'on est entièrement autonome, pas branché à Hydro Québec et on suffit uniquement de l'énergie solaire pour chauffer la serre et la faire fonctionner.

Louis Barcelo, étudiant en génie du bâtiment à l'Université de Sherbrooke