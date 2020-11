Jusqu'à 25 cm de neige attendus dans le Sud-Ouest dans les prochains jours

Environnement Canada indique que les précipitations devraient commencer à tomber ce matin surtout sous forme de pluie. La pluie devrait ensuite se changer en neige cet après-midi.

Une accumulation totale de 10 à 20 cm de neige est possible pour les régions de Windsor-Essex, Chatham-Kent et Sarnia-Lambton.

La région de London-Middlesex pourrait recevoir jusqu'à 25 cm au cours des prochains jours.

Des vents forts du nord-ouest soufflant en rafales à près de 70 km/h sont aussi possibles ce soir, cette nuit et mardi, particulièrement près du lac Huron, indique aussi l'agence environnementale

Les automobilistes doivent être prêts à composer avec des conditions routières hivernales.

Cette accumulation est causée par une dépression qui s'intensifie et qui devrait se déplacer sur l'est de l'Ontario pour envahir le Québec entre mardi et mercredi.