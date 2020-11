Recrudescence des vols de colis à Halifax

J’ai vu par hasard deux personnes passer devant la fenêtre près de laquelle je travaille, et ensuite se diriger rapidement dans la rue. Je n’ai pas vraiment réagi sur le coup , raconte Caroline Arsenault.

Son mari a aussi observé les mêmes individus se déplacer à toute allure dans leur entrée. Il a tout de suite contacté la police.

Il a commencé à avoir des soupçons, et il avait raison , ajoute-t-elle. Il a trouvé des paquets Amazon dans notre bac vert.

Caroline Arsenault a été la témoin de deux cambrioleurs sur sa propriété à Halifax. Photo : CBC

Les voleurs avaient bel et bien pris deux paquets sur le pas de leur porte. L’un a été vidé de son contenu, tandis que l’autre a été abandonné sur place.

Caroline Arsenault a partagé son histoire sur les médias sociaux et a été surprise par la réaction : elle était loin d’être la seule à avoir été volée.

Plusieurs de mes voisins se sont manifestés et ont dit qu’eux aussi avaient trouvé des boîtes ouvertes et vides dans leur entrée, ou jetées dans des endroits inappropriés. Caroline Arsenault, résidente d'Halifax

Caroline Arsenault a reçu un appel de suivi des autorités policières après qu’une de ses voisines a aussi signalé l’incident. La police a confirmé que c’est quelque chose qu’elle voit beaucoup, et que tous doivent être vigilants lors de la réception de colis s’ils ne peuvent pas être présents lors de la livraison , explique-t-elle.

La citoyenne d'Halifax veut sensibiliser la population.

Nous savons qu’il y a probablement plus de colis qui sont livrés à cette période de l’année. Les vacances approchent et les temps sont durs pour les gens, donc nous savons que ce genre de situation peut arriver , croit Caroline Arsenault.

Un acheteur en ligne sur trois victime d'un vol

Cette situation ne touche pas seulement la ville d’Halifax.

La compagnie FedEx a publié récemment un sondage réalisé auprès de 1500 Canadiens et a constaté qu’un acheteur en ligne sur trois dit avoir été victime d’un vol de colis en 2020, contre un sur quatre en 2019.

Les cambrioleurs ont été un peu plus fréquents cette année, malheureusement , souligne James Anderson, porte-parole de FedEx.

Le sondage de la compagnie FedEx a aussi révélé que 91 % des Canadiens ont fait des achats en ligne au cours du mois dernier, et que trois personnes sur dix craignent que leurs colis soient dérobés au moment de la livraison.

La compagnie FedEx affirme que plus de Canadiens font maintenant des achats en ligne, ce qui augmente aussi les risques de vols. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Le porte-parole de Postes Canada Jon Hamilton indique de son côté qu’il n’y a pas eu d’augmentation notable des plaintes pour vol de colis, mais averti que le risque existe quand même.

Il a également fait remarquer que de nombreuses personnes travaillent désormais à domicile et peuvent récupérer leur colis dès réception.

En Nouvelle-Écosse, de nombreuses entreprises et écoles sont toujours ouvertes, de sorte que plusieurs personnes sont absentes au moment des livraisons.

La caporale Lisa Croteau de la GRCGendarmerie royale du Canada affirme pour sa part que le vol de paquets ne semble pas être un problème important pour le moment , mais que cela pourrait changer.

Elle recommande aux citoyens d’avoir des méthodes différentes et plus sûres pour le ramassage de colis, et d’essayer d’éviter de se les faire simplement déposer devant leur porte.

La compagnie FedEx, ainsi que Postes Canada, le service de messagerie DHL, UPS, Amazon Canada et Purolator, proposent des informations de suivi en ligne, ce qui, selon James Anderson de FedEx, est l’un des principaux moyens de sécuriser les colis.