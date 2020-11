Un hiver doux et beaucoup de précipitations se pointent à l'horizon

Les Québécois qui ont l'intention de prendre d'assaut les pistes de ski alpin pour déjouer la monotonie du confinement seront peut-être ravis, car l'hiver s'annonce doux et enneigé. Par contre, les redoux, la gadoue et les cocktails météo pourraient également leur jouer des tours et rendre la vie difficile aux amateurs de plein air, selon MétéoMédia.