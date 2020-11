Éthiopie : la guerre n'est pas finie, dit le chef du Tigré

Dans un message envoyé par texto à Reuters, Debretsion Gebremichael, le leader du Front de Libération du peuple du Tigré (TPLF), dément les informations selon lesquelles il s'est réfugié au Soudan du Sud et assure continuer à mener la résistance dans le Tigré.

Je suis près de Mekele dans le Tigré, combattant les envahisseurs , a-t-il déclaré, ajoutant que les troupes rebelles ont fait prisonniers des soldats érythréens combattant aux côtés des forces gouvernementales éthiopiennes.

Suivre et répondre aux nombreux fantasmes d'une clique criminelle n'est pas l'objectif du gouvernement , a déclaré pour sa part à Reuters Billene Seyoum, la porte-parole du premier ministre Abiy Ahmed.

Aucun commentaire n'a pu être obtenu dans l'immédiat auprès du gouvernement érythréen, qui avait rejeté, il y a trois semaines, toute implication dans le conflit.