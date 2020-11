Trois incidents impliquant des coups de feu à Rivière-des-Prairies dimanche soir

Vers 21 h 30, sur la 63e avenue près du boulevard Perras, un homme d’une cinquantaine d’années a été atteint au haut du corps par des projectiles d’arme à feu. Il venait de sortir de sa voiture devant chez lui quand un véhicule s’est immobilisé à la hauteur de son stationnement privé. Une personne aurait alors ouvert le feu sur lui.

L’automobiliste aurait ensuite pris la fuite et le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) n’a aucune indication sur le véhicule recherché ni sur le ou les suspects.

Le SPVMService de police de la Ville de Montréal s’explique mal pourquoi l’homme a été la cible de coups de feu . Il était encore conscient lors de son transport d’urgence vers l’hôpital.

Le SPVM ne peut confirmer s’il y a un lien entre les trois événements impliquant des coups de feu à Rivière-des-Prairies dimanche soir. Photo : Radio-Canada / Stéphane Grégoire

Une dizaine de minutes plus tard, vers 21 h 40 sur la rue Jean-Rainaud à Rivière-des-Prairies, une personne se promenant à pied dans un stationnement résidentiel aurait fait feu sur un homme dans un véhicule à l’arrêt. Le conducteur a pris la fuite après être d’abord entré en collision avec une autre voiture dans le stationnement. Le SPVMService de police de la Ville de Montréal n’a aucune indication ni sur le suspect ni sur la victime.

À 22 h 20, sur la rue Armand-Bombardier près de la rue Jean-Vincent, toujours à Rivière-des-Prairies, un homme sur le balcon de son appartement du 2e étage a été la cible de coups de feu provenant de la cour intérieure de l’immeuble. Il a été atteint au bas et haut du corps. Le jeune homme d’une vingtaine d’années a été transporté à l’hôpital, mais sa vie n’est pas en danger. Encore une fois, le SPVMService de police de la Ville de Montréal n’a aucune indication sur le ou les suspects.

Le SPVM n'a aucune indication sur le ou les suspects. Photo : Radio-Canada / Stéphane Grégoire

Le SPVMService de police de la Ville de Montréal ne peut confirmer s’il y a un lien entre ces trois événements à Rivière-des-Prairies en raison du peu d’informations disponibles sur le ou les suspects. Il n’écarte toutefois pas l’hypothèse.

Un quatrième incident à Montréal-Nord

Un peu plus tôt dans la soirée, vers 17 h 30, le SPVMService de police de la Ville de Montréal a reçu un appel concernant des coups de feu au coin des rues Lapierre et Pascal à Montréal-Nord. Une fois arrivés sur les lieux, les policiers ont trouvé des marques de projectiles et des douilles d’arme à feu, mais aucun suspect ou victime.