75 % des banques alimentaires albertaines voient leur clientèle augmenter

La présidente des banques alimentaires de l'Alberta, Arianna Scott, dit que 75 % des 99 banques alimentaires qu’elle représente rapportent une augmentation continue de la demande.

Par exemple, celle de Calgary constate une augmentation de 8 %.

C’est un problème économique. Nous avons un taux de chômage élevé, un taux qui n’a pas été vu depuis très, très longtemps en Alberta. Les personnes ont utilisé leurs économies, les programmes d'aide se sont arrêtés alors les gens viennent vers nous , dit Mme Scott.

Selon la porte-parole de la banque alimentaire d'Edmonton, Tamisan Bencz-Knight, la préparation des paniers de Noël sera plus difficile à cause de l'effet de la pandémie sur les campagnes de collectes de dons.

En effet, la campagne Stuff a Bus, de la Ville d'Edmonton, a été annulée parce qu’il était trop difficile de respecter les mesures sanitaires. Une campagne qui l'an dernier, avait amassé près de 25 000 kilogrammes de nourriture.

On a eu beaucoup d'annulations et on essaie de s'y adapter au fur et à mesure , ajoute-t-elle, avec beaucoup d'optimisme.

La porte-parole de la banque alimentaire d'Edmonton, Tamisan Bencz-Knight, dit que les personnes dans le besoin peuvent commander leur dinde congelée le 1er décembre, lorsqu'ils appellent pour commander leur panier d'épicerie régulier. Photo : Radio-Canada

Nous allons tout faire pour que les gens aient de la nourriture durant [le temps des fêtes] et nous sommes là s'ils ont besoin de nous , précise Mme Bencz-Knight.

Toutes les campagnes de collecte de dons ne sont pas annulées, notamment celle de la compagnie de transport Rosenau.

Depuis 18 ans, cette entreprise amasse des dons qu’elle livre ensuite aux banques alimentaires de différentes municipalités, comme Edmonton, Calgary et Grande Prairie.

Le président de Rosenau Transport, Ken Rosenau, espère qu'il pourra collecter suffisamment de nourriture pour remplir ce camion. Photo : Rosenau Transport Ltd

Son président, Ken Rosenau, explique que l’objectif est de remplir un camion semi-remorque de produits alimentaires non périssables.

Cette année nous faisons une collecte de dons en mode service au volant à cause de la COVID-19. Les années précédentes nous les faisions dans les supermarchés avec qui nous avons des partenariats, comme Safeway ou Sobeys , ajoute Ken Rosenau.

Une collecte de dons de la compagnie Rosenau est prévue le 5 décembre à Calgary et les 5 et 6 décembre à Grande Prairie.

Il est aussi possible de faire des dons en argent en allant sur le site internet des banques alimentaires.

Avec des informations de Mirna Djukic et Terri Trembath