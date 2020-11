COVID-19 : la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Regina s’adapte aux nouvelles restrictions

Depuis vendredi, les lieux de culte de la Saskatchewan doivent limiter leur capacité d'accueil à 30 personnes.

Le curé de la paroisse Saint-Jean-Baptiste, le père Guy Amédée Ainemon, croit que ces nouvelles mesures sont les conséquences d'une situation qui doit être prise au sérieux par tous, dont les paroissiens.

Ces mesures nous aident à prendre conscience que les cas augmentent. On doit faire plus attention, on doit être plus prudents.

Père Guy Amédée Ainemon, paroisse Saint-Jean-Baptiste de Regina