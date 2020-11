Éclosion de COVID-19 au CHSLD de Sept-Îles

Une éclosion de COVID-19 touche le CHSLD de Sept-Îles, indique le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord.

L'éclosion compte moins de cinq cas et touche seulement des travailleurs, affirme la santé publique.

Le dépistage des résidents et du personnel a été amorcé dimanche. Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux a identifié les contacts communautaires des cas, qui ont été mis en isolement avant de procéder à leur dépistage.

Les visites au CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée sont interdites jusqu'à nouvel ordre, sauf pour les proches aidants, afin de prévenir la transmission du virus et protéger les résidents, selon le communiqué du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux .

Les unités concernées ont été désinfectées et les mesures de protection ont été renforcées, a annoncé la santé publique, sans donner de détails.