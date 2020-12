Engouement peu commun pour la sécurité en terrain avalancheux

Alexandre Lacroix, Safran Clerson et Jack Faber, finissants du Cégep de la Gaspésie et des Îles, présentent lundi leur travail de fin d’études sur la sécurité en terrain avalancheux en version Facebook Live.

Ils croyaient attirer une quarantaine de participants, mais ce sont plutôt 5200 personnes qui se sont montrées intéressées à assister à leur Cours de préparation de sortie en terrain avalancheux.

Au départ, le travail était destiné à la communauté gaspésienne qui skie dans les Chic-Chocs.

Les professeurs leur ont ensuite demandé de présenter leur contenu aux étudiants de première année.

La popularité du ski hors-piste s'accroît de 20 % par année (archives). Photo : Radio-Canada / William Bastille-Denis

Étonnés de la popularité de leur projet sur les réseaux sociaux, ils ont décidé de faire une présentation accessible à tous.

On s’entend qu’avec la COVID, le plein air va connaître un gros boom cet hiver , prévoit Alexandre Lacroix. Le ski hors-piste, tout le monde peut en faire et nous, on veut apprendre aux gens comment en faire de façon sécuritaire. On veut passer le message que des avalanches, il y en a au Québec, pas juste dans l’Ouest.

Leur formation s’adresse à tout le monde, nouveau ou pas dans la communauté du ski hors-piste.

Les trois étudiants veulent surtout orienter les skieurs et planchistes vers le cours de sécurité en avalanche niveau 1 (CS1), donné par des professionnels. La formation permet notamment d’apprendre comment se déplacer en terrain avalancheux et comment utiliser un détecteur d’avalanche.

Ils ont reçu l’appui technique du Cégep et d’Avalanche Québec.

Leur présentation n'est pas de trop au moment où la popularité du ski hors-piste attire parfois des amateurs peu expérimentés et téméraires. Les secours se retrouvent à intervenir dans des endroits difficiles d'accès.