Quoi faire après la mort d'un être cher? Un organisme se spécialise en deuil

La travailleuse sociale Josée Masson a fondé l'organisme il y a 13 ans. Lors de ses interventions, elle avait constaté un manque de ressources pour accompagner les enfants et les adolescents qui doivent affronter la mort d'un proche.

On voyait des groupes de soutien un peu partout pour les adultes, mais pas pour les enfants, mais je voyais aussi le malaise, le malaise des intervenants, de mes collègues ou d'intervenants d’ailleurs, sur comment parler de la mort avec ces jeunes-là , explique la fondatrice et directrice générale de l'organisme de Québec.

Elle a rencontré de nombreux jeunes qui se sentaient seuls dans le deuil. Les adultes, ils nous disent n’importe quoi, ils nous mentent, ils changent la réalité, ils nous cachent des choses importantes , rapporte-t-elle, faisant référence à des paroles entendues lors de ses discussions.

Josée Masson, fondatrice et directrice générale de Deuil-Jeunesse Photo : Radio-Canada

Puis un jour, un jeune lui a demandé de permettre aux enfants de vivre leur histoire et de vivre les rites funéraires. Il lui a dit : On a le droit de savoir, on a le droit d'avoir notre histoire, parce que des fois, quand on l’a 5 ou 6 ans plus tard, il est trop tard , relate Mme Masson.

Depuis, Deuil-Jeunesse gère environ 5000 interventions par année et possède des intervenants partout dans la province. La majorité de ses demandes d'aide concerne les enfants.

Ça peut être des enfants qui vivent la mort d'un papa, ça peut être des parents qui vivent la mort de leur enfant, ça peut être une grand-maman qui a de la difficulté avec sa prochaine mort et qui veut savoir comment l'expliquer à ses petits enfants , explique-t-elle.

Répondre à ses besoins

Après la mort des petites Romy et Norah Carpentier l'été dernier, leur mère Amélie Lemieux a dû se tourner vers des organismes pour l'aider à faire son deuil. Les organismes proposés par l'Indemnisation des victimes d’actes criminels (IVAC) ne répondaient pas à ses besoins.

Ils sont en mesure de t'écouter, de t'épauler, de normaliser ce que tu vis , souligne-t-elle.

Romy et Norah Carpentier Photo : Facebook (capture d'écran)

Elle a d'ailleurs donné toute sa confiance à l'organisme à qui elle a prêté sa voix dans une capsule vidéo dans le but d'amasser des fonds.

Dans les listes que j'avais avec l'IVAC, c'était des mandats : séparation, médiation, et tu avais à quelque part deuil. C'était trop large pour moi , soulève-t-elle.

Amélie Lemieux Photo : Radio-Canada

Le deuil d'un parent

Roxane Doiran, à peine âgé de 20 ans, a dû affronter la mort de son père, qui s'est enlevé la vie il y a 12 ans.



Elle est persuadée que l'aide qu'elle a reçue a changé sa vie.

Ça m'a aidé dans l'épreuve la plus difficile que j'ai eu à réaliser. Ça m'a permis de vivre. Josée Masson a vraiment reconnu mes sentiments, elle m'a dit que j'avais le droit d'être, mais aussi que j'avais le droit d'être heureuse , soutient-elle.

Une pandémie difficile

L'organisme est subventionné à seulement 10 % par le gouvernement. Deuil-Jeunesse doit donc faire preuve de créativité pour pouvoir continuer à offrir des services gratuitement ou à moindre coût.

Dans les locaux, chaque pièce porte le nom d'une personne décédée, une façon d'honorer la mémoire des êtres chers, mais aussi de financer l'organisme. Le jardin portera d'ailleurs le nom de Norah et Romy Carpentier.



La pandémie a été particulièrement difficile pour Josée Masson qui a craint de devoir fermer ses portes.