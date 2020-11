Les sapins de Noël naturels ont la cote en Mauricie

Des milliers de familles se sont rendues à la Sapinière de la Mauricie, cette fin de semaine, dans l'espoir de trouver le sapin qui allait prendre place dans leur salon pour y être décoré.

Entre 1500 et 2000 personnes sont passées pour la seule journée de samedi, selon Amélie René, de la Sapinière.

C’est quand même des grosses fins de semaine qu’on a, celle qui approche la première [semaine] de décembre et l’autre qui suit. C’est sûr qu’il y a eu encore plus de gens que d’habitude, mais on s’en attendait étant donné que les gens veulent décorer plus tôt , affirme-t-elle.

Le site a été modifié pour s'assurer de limiter les attroupements et les équipements sont désinfectés après chaque utilisation.

Deux des propriétaires de la Sapinière de la Mauricie. Photo : Radio-Canada / Jean-François Fortier

Malgré tout, Mme René souligne que l’autocueillette se déroule dans une ambiance festive.

Elle ajoute qu'il reste encore des sapins, mais croit qu'il s'agit de la dernière année à cet endroit avant de devoir se déplacer dans un autre champ pour y faire la cueillette.