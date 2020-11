« À genoux », les éducatrices en CPE dénoncent des conditions injustes et risquées

Ces travailleuses se disent épuisées et demandent que leur travail soit reconnu par Québec.

Les conditions de travail dans les CPECentre de la petite enfance sont inacceptables pour Lucie Longchamps, vice-présidente à la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS), affiliée à la Confédération des syndicats nationaux (CSN).

Présentement, ce que les travailleuses doivent faire, c'est piger à même leurs congés, explique-t-elle. Il y en a plusieurs dont la banque est déjà vide. Il y en a plusieurs qui ont dû piger dans les vacances à venir.

Selon Mme Longchamps, plusieurs songent à quitter la profession tant l’épuisement est important.

Elles sont déjà à genoux. Je ne les ai jamais senties aussi désespérées. Lucie Longchamps, vice-présidente à la FSSS-CSN

Le Parti libéral réagit

Le porte-parole de l’opposition officielle en matière de famille, Marc Tanguay, critique aussi le fait que les éducatrices doivent travailler durant la période des Fêtes, alors que des rassemblements seront permis.

On va leur demander de laisser le réseau ouvert alors qu’il y aura des rassemblements durant les fêtes, explique-t-il. Elles l’ont elles-mêmes souligné : c’est mettre leur santé et leur sécurité, et celles de la population, à risque.

Notre réseau de services de garde, ça pourrait être notre cheval de Troie. Marc Tanguay, porte-parole du Parti libéral en matière de famille

Questionné par Radio-Canada, le cabinet du ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, a indiqué par courriel qu'à la différence des écoles, tous les services de garde sont autonomes, et que chaque employeur a le contrôle sur la gestion de son personnel.

Le cabinet du ministre Lacombe ajoute qu'advenant une fermeture demandée par la santé publique à la suite d'une éclosion, l'ensemble du personnel du CPECentre de la petite enfance serait rémunéré.

Avec les informations de Jennifer Boudreau