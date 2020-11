Des chasseurs découvrent une baleine boréale échouée au Nunavut

Un chasseur et sa famille ont découvert une baleine boréale échouée et gelée alors qu’ils chassaient le phoque près de Taloyoak au Nunavut.

« C’était étonnant et la première fois que je voyais une baleine boréale », dit Lenny Panigayak qui précise qu'elle est morte de causes naturelles.

Il précise avoir aperçu aussi un ours polaire dans les parages.

Je me rendais bien compte que l’ours n’avait pas faim , dit-il en soulignant qu’une ourse et ses petits qui étaient également non loin semblaient être très gros et en bonne santé.

Même si la présence des ours lui était grisante, M. Panigayak explique avoir été un peu inquiet, mais qu'il avait des armes à feu pour se défendre.

Selon lui, beaucoup d'ours polaires rôdent dans le secteur toute l’année. Il s'attend à ce que la baleine attire plus de gens dès que la glace se sera solidifiée, notamment parce qu'il s'agit d'un évènement rarissime.

D'après les informations d'Alex Brockman