4 nouveaux cas de COVID-19 à Terre-Neuve-et-Labrador

La province annonce dimanche que trois hommes et une femme de l’est de Terre-Neuve ont été déclarés positifs à la COVID-19.

Trois de ces quatre cas sont liés à des voyages hors de la province.

Un des individus déclarés positif n’est pas résident de Terre-Neuve-et-Labrador. Il y est arrivé d’Angleterre après avoir reçu une exemption de voyage.

Une autre personne venait de rentrer à Terre-Neuve après s’être déplacée aux États-Unis pour le travail. Une autre infection a été dépistée chez un contact étroit d’une personne qu’on savait déjà atteinte.

Un dernier cas fait l’objet d’une enquête de la santé publique pour en déterminer la cause.

Le gouvernement indique que les quatre cas annoncés dimanche ne sont pas liés entre eux, et ne sont pas non plus associés à une récente éclosion de la maladie à Grand Bank.

Aucune des personnes atteintes de la COVID-19 à Terre-Neuve-et-Labrador n’était hospitalisée, dimanche

Ailleurs en Atlantique

L’Île-du-Prince-Édouard procède à un dépistage massif après la découverte d’une infection au coronavirus chez un élève d’une école secondaire, mais aucun nouveau cas n’a été trouvé.

Le nombre de cas actifs de COVID-19 au Nouveau-Brunswick atteint un record de 119 cas, après la découverte de 14 nouvelles infections.

En Nouvelle-Écosse, le total de cas actifs connus demeure stable, à 125, dimanche.