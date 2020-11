Un party de bureau virtuel, pourquoi pas?

La principale tâche de notre travail, c'est d'organiser des rassemblements , explique l’une des copropriétaires, Patricia Dufour. Évidemment, dans un contexte de pandémie et d’isolement, les clients ont annulé leurs activités les unes après les autres, ce qui a entraîné des pertes importantes pour l’entreprise qui se spécialise dans l’organisation d’événements.

Patricia Dufour et Anne-Marie Boudreault ne voulaient surtout pas manquer le bateau à l’approche des fêtes. Elles se sont mises à réfléchir à des solutions pour pallier l’interdiction de se rassembler. Elles ont pris un virage numérique et proposent des partys de bureau nouveau genre.

Patricia Dufour et Anne-Marie Boudreault ont décidé d'organiser des partys de bureau virtuels cette année. Photo : Courtoisie : Patricia Dufour

Les collègues peuvent se réunir en restant tous à la maison. Hop l'agence prépare des boîtes repas ou des sacs cadeaux contenant des produits régionaux, qu'elle livre dans les bureaux de l'entreprise ou directement chez les employés. Ceux-ci peuvent ensuite se connecter sur un lien virtuel pour discuter ou encore pour faire le bilan de l'année.

C'est certain que c'est différent. On n'a pas la proximité, on n'a pas l'ambiance de se rassembler dans un même endroit avec de la musique festive, avec une décoration intéressante. C'est certain qu'on est ailleurs complètement, mais c'est de l'adaptation , mentionne Patricia Dufour.

Jusqu’à présent, deux événements du genre ont eu lieu et la réponse est excellente, selon Mme Dufour.

Les gens sont heureux. C'est une surprise aussi d'ouvrir la boîte, de trouver plein de produits, de découvrir aussi de nouvelles entreprises. C'est très, très positif. Patricia Dufour, copropriétaire, Hop l'agence

Le format alternatif suscite la curiosité. Hop l'agence a enregistré plusieurs réservations.