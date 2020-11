La police empêche des fidèles de Steinbach d’accéder à une messe illégale

La police a empêché une centaine de véhicules d’accéder au stationnement de l’église Church of God, près de Steinbach, au Manitoba, dimanche matin. L’église souhaitait une messe au volant, chose qui est interdite par la santé publique.

Les ordonnances sanitaires actuelles interdisent les rassemblements de plus de cinq personnes à l’intérieur et à l’extérieur. Les églises, les mosquées, les synagogues, les temples et autres lieux du culte doivent fermer, y compris pour les services au volant.

Les rassemblements religieux et culturels doivent cesser, ou seulement être offerts virtuellement , affirme un porte-parole de la province.

L’église affirme qu’elle souhaitait tenir une messe au volant en permettant aux fidèles d’écouter la messe à la radio, isolés dans leurs voitures. La messe a finalement été dite avec un haut-parleur.

Beaucoup des personnes qui ont tenté d’assister à la messe sont des membres de la congrégation de l’église située sur une petite autoroute de campagne, d’autres sont venus de Winnipeg pour soutenir l’église récalcitrante.

Dimanche dernier, la même église a reçu une amende de 5000 $ pour avoir tenu une messe en personne avec plus d’une centaine de fidèles, selon la Gendarmerie royale du Canada.

Le pasteur de l’église, Tobias Tissen, a alors reçu près de 2600 $ en amendes pour sa présence lors de la messe dominicale et lors d’une manifestation contre les restrictions sanitaires, un autre jour.

La manifestation à Steinbach a valu une amende au pasteur Tobias Tissen. Photo : Radio-Canada / Austin Grabish/CBC

Le nombre de cas de COVID-19 dans la région de Steinbach est en hausse depuis plusieurs semaines.

Le médecin hygiéniste en chef du Manitoba, Brent Roussin, a récemment indiqué que le taux de positivité aux tests de dépistages était de 40 % dans ce secteur. Cette semaine, il a indiqué que ce chiffre était toujours supérieur à 35 %.

Le premier ministre du Manitoba, Brian Pallister, a déclaré que Steinbach était la région avec le taux de positivité le plus élevé au pays.

Aucune contravention

Tobias Tissen dit qu’il n’a pas reçu d’amende dimanche, et qu’il ne connaît personne qui en ait reçu pour cette messe.

Un porte-parole de la province n’a pas indiqué si des amendes ont été données aux fidèles de l’église Church of God. De l’information concernant l’application des ordonnances sanitaires sera fournie lors de la mise à jour hebdomadaire, mardi.

Bren Roussin a indiqué cette semaine que la province a plusieurs outils qui peuvent servir à assurer le respect d’ordonnances sanitaires.

Si quelqu’un s’affairait à une activité que l’on juge comme mettant la santé du public en danger, nous pourrions délivrer un ordre de danger pour la santé, qui imposerait la fermeture de [l’établissement] , dit-il.

Il pourrait y avoir plus d’amendes, il pourrait y avoir poursuite dans le cadre de la Loi sur la santé publique , ajoute le médecin.

Avec des informations de Erin Brohman et de Austin Grabish