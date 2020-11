Airbnb : la MRC d'Abitibi ne veut pas de l'article 81 du projet de loi 67

À la demande de la Fédération québécoise des municipalités, le conseil a voté cette semaine une résolution d'opposition à l'article 81 du projet de loi 67 du gouvernement Legault qui veut retirer le pouvoir de zonage aux municipalités lorsqu'il est question de ce genre de locations.

À travers la province, l'article en question soulève d'ailleurs l'opposition de centaines de municipalités.

C'est un point qui est problématique qui vient nous enlever notre responsabilité de gouvernement de proximité à savoir, comment on peut choisir où on pourrait installer ou permettre les AIRBNB dans notre zonage municipal , déplore le préfet Sébastien D'Astous.

On n'est pas d'accord avec ça. C'est vraiment une atteinte à nos gouvernements de proximité. On veut pouvoir décider ce sera quoi les secteurs qui seront priorisés pour ça puis si on veut ou on n'en veut pas.

Sébastien D'Astous