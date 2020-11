Un an après le décès de Guy Bastien, la famille attend toujours des réponses

Un an après le décès de son père, Marc Bastien attend toujours des réponses du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ). Il avait retrouvé son père, Guy Bastien, âgé de 82 ans et atteint d’Alzheimer, dans son lit avec du vomi et saignant du nez. Il aurait eu une altercation avec l’agent de sécurité qui était chargé de sa surveillance.