Une messe rassemble des centaines de fidèles en dépit des règles de la santé publique

Des centaines de voitures se sont serrées dans le stationnement de l'église Springs Church à Winnipeg pour une messe au volant samedi soir, malgré des ordonnances de santé qui interdisent les rassemblements religieux et autres.

Des voitures du Service de police de Winnipeg étaient garées sur la route à côté de la méga église, située sur le boulevard Lagimodière, lors de la messe.

Les ordonnances sanitaires actuelles interdisent les rassemblements de plus de cinq personnes à l’intérieur et à l’extérieur. Les églises, les mosquées, les synagogues, les temples et autres lieux du culte doivent fermer, y compris pour les services au volant.

Les rassemblements religieux et culturels doivent cesser, ou seulement être offerts virtuellement , affirme un porte-parole de la province.

Une autre messe au volant est prévue dimanche à l’église Springs.

La GRC en action

La semaine dernière, une église de la région de Steinbach dans le sud-est du Manitoba a tenu une messe avec plus de 100 personnes, ce qui a valu des amendes à ses dirigeants.

L'église Church of God à Steinbach a ensuite reçu des avertissements concernant la tenue d’une messe ce week-end.

La GRCGendarmerie royale du Canada a bloqué, dimanche matin, une centaine de véhicules qui tentaient de se rendre à l’église, qui proposait une messe pour les fidèles dans leurs automobiles.

CBC/Radio-Canada a tenté de joindre l’église Springs, mais n’a pas encore reçu de réponse.

Un porte-parole de la province n’a pas indiqué si des amendes ont été données aux fidèles de l’église Springs. De l’information concernant l’application des ordonnances sanitaires sera fournie lors de la mise à jour hebdomadaire mardi.