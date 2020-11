14 nouveaux cas de COVID-19 au Nouveau-Brunswick

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick signale dimanche après-midi la découverte de 14 nouveaux cas de COVID-19, qui font passer le bilan de la province à un nouveau sommet depuis le début de la pandémie. De plus, une éclosion de la maladie pulmonaire touche une quinzaine de personnes qui vivent ou travaillent dans un complexe pour personnes retraitées à Saint-Jean.

Le nombre de cas actifs de COVID-19 connus des responsables de santé publique au Nouveau-Brunswick s’établit maintenant à 119, un nouveau record. C’est huit cas actifs de plus que la veille, six personnes s’étant rétablies entre temps.

Les cas selon les régions

Neuf des nouveaux cas décelés sont dans la région de Saint-Jean, la plus touchée de la province avec 72 des 119 cas actifs du Nouveau-Brunswick.

Trois personnes mineures, une dans la trentaine, une dans la cinquantaine et quatre personnes de plus de 80 ans viennent de recevoir un diagnostic de COVID-19 dans la région de Saint-Jean.

En raison des rétablissements survenus dans les dernières heures, le nombre de cas actifs est stable dans la région de Moncton et se chiffrait toujours à 28, dimanche. On y annonce dimanche quatre nouveaux cas, chez deux individus dans la quarantaine, un dans la vingtaine et deux personnes mineures.

L’autre nouveau cas de maladie à coronavirus signalé dimanche est lié au voyage d’un habitant de la zone 6 de la province, celle de Bathurst. Une certaine confusion existe quant à la zone 6, puisqu’elle englobe deux régions distinctes, Chaleur et la Péninsule acadienne. La province dit y dénombrer trois cas actifs.

Aucun nouveau cas n’a été annoncé dans la région de Fredericton, qui est en phase orange du plan de rétablissement du Nouveau-Brunswick, tout comme Saint-Jean et Moncton. Le nombre de cas actifs à Fredericton a diminué, de 18 à 16.

Aucune des personnes atteintes de la COVID-19 au Nouveau-Brunswick n’était hospitalisée dimanche.

15 cas de COVID-19 au complexe de Shannex, à Saint-Jean

L’entreprise Shannex a confirmé vendredi soir six cas additionnels de COVID-19 parmi les habitants et le personnel d’un de ses foyers de soins à Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick. Le gouvernement provincial corrobore ces résultats.

Le foyer de soins Tucker Hall, appartenant à l'entreprise Shannex, en juin 2019 à Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick. Photo : Google Street View, juin 2019

À 20 h, vendredi, il y avait 15 cas de COVID-19 répertoriés à la communauté de retraite Parkland, à Saint-Jean, selon l’entreprise Shannex.

Au total, 10 habitants et quatre employés du foyer de soins Tucker Hall sont atteints, en plus d’une personne membre du personnel du complexe résidentiel Carleton Hall.

Tous les habitants et le personnel du foyer Tucker Hall et du complexe Carleton Hall ont subi de nouveaux tests de dépistage de la COVID-19, vendredi, a indiqué Shannex. De ce groupe, quatre habitants et deux membres du personnel de Tucker Hall ont été déclarés positifs, après avoir reçu un résultat négatif lors de tests effectués la semaine précédente.

L’entreprise affirme que les personnes atteintes sont dans une section de l’établissement Tucker Hall qui est séparée des autres, et que le personnel qui s’en occupe n’est pas en contact avec d’autres patients.