COVID-19 : deux nouvelles guérisons sur la Côte-Nord

Le nombre de cas actifs sur la Côte-Nord diminue sur la Côte-Nord par rapport à samedi . Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) enregistre deux nouvelles guérisons, mais pas de cas supplémentaire, dimanche, dans la région.

Selon le plus récent bilan, 18 personnes sont toujours porteuses du virus dans la région.

Le nombre de personnes qui ont reçu un diagnostic positif de COVID-19 depuis le début de la pandémie sur la Côte-Nord reste stable, à 205. De ce nombre, 185 sont considérés comme guéris.

Répartition par MRC Municipalité régionale de comté : Basse-Côte-Nord : 1

Caniapiscau : 6

Haute-Côte-Nord : 6

Manicouagan : 55

Minganie : 13

Sept-Rivières : 124 Source : CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux n’enregistre pas non plus de nouveaux décès ni d’hospitalisations supplémentaires. Une seule personne requiert toujours des soins à l’hôpital en raison de la COVID-19.

À l’échelle provinciale, la situation est tout autre. La santé publique rapporte 1395 nouveaux cas d'infection à la COVID-19 au cours des dernières 24 heures. Ce nouveau bilan porte à 141 038 le nombre total de cas depuis le mois de mars.

Québec recense également 12 nouveaux décès, dont 4 sont survenus dans les 24 dernières heures et 8 sont survenus entre le 22 et le 27 novembre.