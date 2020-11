Six nouveaux cas de COVID-19 en Gaspésie, dont cinq dans la MRC de Bonaventure

La Gaspésie recense dimanche six nouveaux cas de COVID-19 dont cinq se situent dans la MRC de Bonaventure.

C'est une bonne diminution depuis samedi, où 12 cas étaient recensés.

Ce nouveau bilan porte le total des cas à 1373 depuis le début de la pandémie.

Cas par MRC Municipalité régionale de comté : Avignon : 372

Bonaventure : 356 (+5)

Rocher-Percé : 242

Côte-de-Gaspé : 352 (+1)

Haute-Gaspésie : 21

Îles-de-la-Madeleine : 30 * Les cas recensés au centre de détention de New Carlisle ne sont plus comptabilisés dans la MRCMunicipalité régionale de comté de Bonaventure, mais plutôt dans la MRCMunicipalité régionale de comté où les détenus ont leur adresse permanente. Source : CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie

La majorité des neuf éclosions répertoriées en Gaspésie sont terminées. La situation est stable au Manoir Saint-Augustin, tout comme au Centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) Mgr-Ross de Gaspé.

La santé publique ajoute 11 nouvelles guérisons, soit 1242 au total. On compte donc, actuellement, 90 cas actifs dans la région.

Une nouvelle personne est hospitalisée, pour un total de six.

En Matanie, on déplore un troisième décès au CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée de Matane en plus d'un nouveau cas.

Le Bas-Saint-Laurent enregistre dix nouveaux cas dimanche, portant le total à 802 infections depuis le début de la pandémie.

Au Québec, la santé publique rapporte 1395 nouveaux cas d'infection à la COVID-19 au cours des dernières 24 heures. Ce nouveau bilan porte à 141 038 le nombre total de cas depuis le mois de mars.