Un marché de Noël sur rendez-vous seulement à Granby

Le 12e marché agroalimentaire de la Haute-Yamaska se déroule les fins de semaine du 27 novembre et du 6 décembre.

La formule est toutefois différente cette année. Les visiteurs doivent réserver une plage horaire de 40 minutes pour accéder aux kiosques.

Le marché accueille une limite de 100 visiteurs par heure et il est recommandé aux visiteurs de se présenter seul pour participer au marché.

Le Marché de Noël de la Haute-Yamaska bat son plein. Photo : Radio-Canada

On a tout mis en place pour s'assurer de respecter les mesures des normes de la santé publique. On voulait bien s'assurer de respecter le nombre maximum qu'on pouvait accueillir, donc c'est pour ça qu'on a mis en place une plateforme de réservation , explique la directrice au développement touristique pour Commerce tourisme Granby, Hélène Plante.

Favoriser l'économie locale

Ce sont 24 producteurs agricoles, transformateurs et artisans agroalimentaires qui participent à l'événement.

C'est le cas de l'acériculteur Patrick Faucher pour qui l'événement est profitable.

Ces places-là qu'on fait l'automne et l'hiver, c'est 60% de mes revenus, ça fait que oui, effectivement, c'est une bonne bouée de sauvetage, ça aide beaucoup à passer au travers. Patrick Faucher, acériculteur

La copropriétaire de Rusé comme un canard, Fernande Ouellet, quant à elle, était ravie de la présence des gens de la région.

C'est très important de rester en contact avec sa clientèle et en ce moment cette proximité-là, on en est privés. Surpris et satisfaits et soulagés aussi, de la réponse de la clientèle. On est contents qu'ils soient là et ils sont là , souligne-t-elle.

Les marchands espèrent que l'ambiance festive installée au marché se poursuivra jusqu'à la fin de l'événement le 7 décembre.

Avec les informations de Pierrick Pichette