Des paniers de légumes locaux en hiver ?

Le marché Godefroy offrira la livraison à deux points de chute, à Trois-Rivières et à Bécancour, une fois par mois.

Si les légumes frais se font plus rares, les produits locaux transformés sont nombreux.

C'est sûr que les maraîchers ont pas de fruits et de légumes pendant l'hiver, mais on a des marchands qui sont prêts à continuer d'offrir leurs produits. On a fait un sondage sur Facebook, beaucoup de gens se sont dit intéressés, donc, on s'est dit : "On y va" , souligne la directrice générale du marché Godefroy, Marie-Claude Camirand.

De son côté, l'entreprise Panier local Nicolet-Bécancour , qui a vu le jour en avril, poursuivra ses livraisons hebdomadaires. L'initiative est née d'un désir d'offrir un nouveau marché aux maraîchers et producteurs locaux.

On a aussi beaucoup de gens d'entreprises qui nous approchent pour des paniers cadeaux, des paniers repas aussi pour les Fêtes, puisque ça va être une formule plus simple à la maison, en famille restreinte, on a moins envie de cuisiner une dinde , estime le cofondateur, Frédéric Roy.

Dans les deux cas, elles n'avaient pas prévu poursuivre le service pendant l'hiver, mais la demande est là, tant pour les produits frais que transformés.

Même s'ils ne souhaitent pas nécessairement produire tout l'hiver, Étienne Lavoie de la ferme Jean-Yves Gamelin à Pierreville avait encore des légumes de serre pendant le mois de novembre. Certains légumes se conservent aussi longtemps pendant l'hiver et pourront ainsi être livrés aux clients.

Du côté de Trois-Rivières, Bécancour, Gentilly, c'est une place où on avait pas vraiment de mise en marché et pouvoir étendre notre visibilité, c'est quelque chose qui nous intéressait. Il y avait aussi une grande demande , indique M. Lavoie

Le marché de Noël du Marché Godefroy est en pleine préparation, un des seuls de la région. Il s'installera au cours des prochains jours.

Avec les informations de Pascale Langlois