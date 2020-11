2019 a vu les revenus des agriculteurs augmenter, mais pas au Manitoba ni en Saskatchewan

Selon Statistique Canada, les facteurs ayant contribué à l’augmentation du revenu net réalisé à l’échelle nationale sont une hausse des recettes du cannabis et du bétail, jumelée à l’augmentation des paiements de programmes .

Le revenu net réalisé équivaut à la différence entre les revenus générés et le coût d’exploitation, moins les frais d'amortissement, plus le revenu en nature qui mesure la valeur des produits agricoles produits dans une ferme et consommés par les exploitants agricoles et leur famille.

Source : Statistique Canada