Le Mont-Édouard ouvre ses pentes

Le Mont Édouard a ouvert ses portes samedi pour le plus grand plaisir des skieurs et des planchistes.

Des mesures anti-COVID ont été mises en place pour permettre d'amorcer cette saison qui marque le trentième anniversaire de la station.

Ils étaient environ 350 à profiter des trois pentes accessibles. Malgré le manque de neige par endroits, le plaisir était au rendez-vous. C'était une occasion pour les amateurs de glisse de renouer avec cette activité pour une première fois depuis la fermeture prématurée des stations de ski le 13 mars dernier.

On dirait qu'on reprend notre ski de printemps qu'on n'a pas eu , a d'ailleurs fait remarquer l'un d'eux.

Des mesures sanitaires strictes ont été mises en place pour la réouverture et du personnel supplémentaire s'assure qu'elles sont respectées. Il faut se couvrir le visage en tout temps en bas des pentes et demeurer à deux mètres les uns des autres. Par ailleurs, le chalet a été réaménagé et plus question d'y laisser des effets personnels.

Le monde peut venir se changer, peut venir manger, peut venir aux toilettes, mais à partir de là, toute la disposition de la salle a été faite pour respecter les normes en vigueur , explique le directeur général du Mont-Édouard, Frédéric Blouin.

Il n'y a pas de capacité maximale en termes de nombre de skieurs, mais tout le monde doit maintenant s'enregistrer en ligne. La direction a choisi d'ajouter un dispositif électronique aux télésièges. Les portillons s'ouvrent quand la carte à puce rechargeable est détectée.

Pour célébrer son trentième anniversaire, le Mont Édouard a aménagé deux nouveaux secteurs de ski de haute route, explique son ambassadeur, Pierre Lavoie.

Derrière le Mont Édouard, il y a des immenses montagnes qu'on appelle la Vallée des Géants. Ça s'étend jusqu'aux Hautes-Gorges de la rivière Malbaie, donc il y a un potentiel fou là , illustre-t-il.

« On a vraiment réussi à développer 8 sommets et ces sommets nous permettent de faire une distance d'environ 30 km dans une journée », poursuit Pierre Lavoie.

La saison régulière sera lancée le 19 décembre. Toutes les pentes devraient être accessibles. Cette année, le centre de ski sera ouvert sept jours sur sept, soit deux jours de plus que par le passé.