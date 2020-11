Un Francothon record pour la campagne 2020

Le Francothon 2020 s'est achevé et malgré la pandémie et les difficultés liées aux mesures mises en place pour y répondre, la Fondation franco-albertaine annonce avoir recueilli un montant record lors de cette campagne 2020.

Avec 334 998 $ amassés grâce à 527 généreux donateurs, le Francothon 2020 est un succès, se félicite Joël F. Lavoie, le directeur général de la Fondation franco-albertaine.

On est extrêmement satisfait avec tous les défis qu'on avait cette année. C'est notre plus gros Francothon à date.

Les résultats du Francothon : Objectif : 300 000 $

Total : 334 998 $

Nombre de donateurs : 527

Pourtant, il a fallu conjuguer avec les défis imposés par la pandémie, notamment l'impossibilité d'organiser des événements dans chaque région. Il a donc fallu s'adapter pour compenser le fait de ne pas être sur place.

Cette année, on a vraiment mieux ciblé nos donateurs constants pour les approcher personnellement, plutôt que d'avoir une approche très très large. [...] On a eu une approche plus stratégique, plus ciblée , explique Joël F. Lavoie.

Si on avait pu faire cette approche-là en plus de faire des événements en région, je pense que les résultats auraient été encore plus fantastiques.

La fondation s’était fixé l’objectif de 300 000 $ et l'a atteint malgré un nombre de donateurs en baisse, cette année encore. Les Albertains qui donnent sont donc toujours plus généreux, en témoignent deux dons d’un montant de 50 000 $ qui ont grandement aidé à établir un record cette année, note Joël F. Lavoie.

À l'heure du bilan, le directeur général dit avoir une pensée pour tous les bénévoles et pour tous ceux qui auraient voulu participer, mais qui n'ont pas pu le faire cette année.

Nombre de donateurs au fil des ans : 691 en 2017

915 en 2018

761 en 2019

527 en 2020

Comme chaque année, les dons récoltés serviront à financer de nombreux programmes de bourses et de programmes d’appui pour les étudiants, entrepreneurs et chercheurs francophones.

Même si le Francothon est officiellement terminé, les personnes qui le souhaitent peuvent toujours adresser leurs dons à la Fondation franco-albertaine.