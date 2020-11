L’Agence d’attractivité de l’Abitibi-Témiscamingue veut séduire les nouveaux arrivants

L'organisation qui a pour objectif d'attirer les travailleurs et les étudiants dans la région en fera l'annonce le 7 décembre prochain.

Le projet est rendu possible grâce à un partenariat avec la conférence des préfets de l'Abitibi-Témiscamingue.

C'est une campagne assez audacieuse qui va surprendre plus d'un [...] Dans un premier temps, on veut se reconnaître comme région. On va développer des outils assez impressionnants pour être diffusé correctement et largement par les gens d'ici , dit le nouveau président du conseil d'administration Louis Bourget sans vouloir aller dans les détails.

Louis Bourget qui a pris ses fonctions vendredi passé à l'issue d'une assemblée générale annuelle.

Il rappelle que l’agence est à l'écoute des territoires, des organismes et des entreprises dans leurs actions d'attractivité, d'accueil et de rétention des nouveaux arrivants.

Après une tournée régionale, l'organisme compte développer un plan d'action dès le printemps prochain.

On vient de terminer une tournée des 5 territoires, les gens nous ont parlé, on exprimé leurs intérêts et la façon qu’eux voient les choses dans leur territoire. Donc on va aller dans ce sens-là, il y a un plan d'action qui va être développé et on va pouvoir ensuite offrir des outils précis pour aider nos territoires. Ça va s'exprimer sous forme d'un plan d'action qui sera mis en œuvre au printemps prochain , dit-il.

Louis Bourget a fait carrière à la MRC de la Vallée de l'Or. Il sera entouré de Daniel Bernard, Réjean Parent, et d'Hélène Paradis.