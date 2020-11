Bien connu des Rimouskois, l'organisation du Marché interculturel de Noël par l’organisme Accueil et Intégration Bas-Saint-Laurent (AIBSL) n'a tenu qu’à un fil jusqu’à la toute dernière minute.

Jusqu’à ce matin, on ne savait pas si on allait tomber en zone rouge, alors il fallait faire avec l’incertitude , explique en riant Chiara Ménard, agente de communication et de sensibilisation pour AISBL et organisatrice du marché.

Chiara Ménard est aux commandes des communications de l'organisme Accueil et Intégration Bas-Saint-Laurent. Photo : Radio-Canada / Simon Rail-Laplante

L’organisation du marché, ça a été plein de petits succès et de petits défis les uns après les autres , renchérit-elle.

Malgré l’organisation plus compliquée qu’engendre la pandémie, ce marché traditionnel est l’occasion d’offrir aux Rimouskois et aux entrepreneurs notamment issus de la diversité un lieu pour se rencontrer et échanger.

Ce n’est pas juste que ça a des apports pour leurs entreprises, c’est aussi ça qu’ils aiment et font dans la vie, les rencontres , mentionne l’agente de communication et de sensibilisation.

Des moments rassembleurs, c’est ça qui nous permet de remplir notre mission. Faire que les gens se rencontrent, mettre de l’avant la diversité culturelle, la richesse de ce que les gens créent de leurs mains. Chiara Ménard, agente de communication et de sensibilisation pour AISBL

Pandémie oblige, seulement sept exposants sont de la partie samedi et dimanche. Comme à l’habitude, l’offre passe de la nourriture des quatre coins du monde jusqu’à l’artisanat. Le photographe rimouskois JC Lemay profite du marché pour y exposer ses photos de la nature prises dans les environs.

Sept artisans ont la chance d'être présents au Marché interculturel de Noël de Rimouski. Photo : Radio-Canada / Simon Rail-Laplante

Moment éprouvant pour les artisans

Pour la propriétaire de la pâtisserie La Rose des sables à Rimouski, Malika Bouzaachane, dont la cuisine a lourdement été ravagée il y a quelques semaines, les marchés de Noël sont normalement une source non négligeable de revenus.

D’habitude, j’en fais plusieurs dans le Bas-Saint-Laurent. J’en fais à Matane, Amqui, Trois-Pistoles, Rivière-du-Loup, Rimouski. Je fais huit marchés de Noël. C’est donc une perte de revenu importante , déplore-t-elle.

Malika Bouzaachane partage désormais la cuisine de Nathalie St-Pierre à l'église Saint-Yves à Rimouski-Est pour concocter ses pâtisseries. Photo : Radio-Canada / Simon Rail-Laplante

La tenue du Marché interculturel devenait ainsi, pour elle, l’occasion de faire vivre cette tradition des fêtes.

J’aime beaucoup faire la production pour le marché de Noël. C’est une énergie à part des marchés réguliers. Pour moi, c’est très important d’être là. Malika Bouzaachane, propriétaire de la pâtisserie La Rose des sables

La culture de différents pays est à l’honneur au huitième Marché interculturel de Noël de Rimouski, question d'encourager l’ouverture envers les communautés culturelles.

Le neuvième Marché interculturel de Noël de Rimouski est d'ores et déjà confirmé pour l'année prochaine. Photo : Radio-Canada / Simon Rail-Laplante

Le sixième Marché de Noël de La Pocatière se tient également cette fin de semaine afin de permettre aux citoyens d’acquérir des produits locaux à l’arrivée des fêtes.