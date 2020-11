Alors que les 16 jours d'activisme contre la violence fondée sur le sexe viennent tout juste d'être lancés, des organismes qui viennent en aide à ces femmes tirent la sonnette d'alarme.

Il y a eu de la violence conjugale et à la suite de cet épisode j'ai pris mes enfants et je suis partie me réfugier avec eux en maison d'hébergement.

Mona, survivante de violences conjugales