Inno-3B, de Saint-Pacôme, contribue à la lutte contre le coronavirus

En seulement 15 minutes, par une simple piqûre au doigt, les personnes qui ont été infectées par le virus pourront être ciblées, avec un taux de réussite du test de 97 %, indique le président d'Inno-3B, Martin Brault.

La production d'antigènes végétaux est la clé de cette démarche.

Il y a un procédé qui consiste à utiliser une bactérie qui est reprogrammée pour aller s'installer dans la plante. Cette bactérie, qui est présente dans l'environnement, s'appelle Agrobacterium. D'habitude, elle passe un gène à la plante pour être capable de produire des enzymes et des protéines pour survivre , explique M. Brault.

Ces antigènes ne se retrouvent pas naturellement dans les végétaux : Ce que la science fait, c'est qu'elle vient remplacer un gène dans cette bactérie-là pour qu'elle puisse faire produire à la plante la protéine d'intérêt en question.

Le procédé part d'une plante d'origine australienne, qui ressemble beaucoup à un plant de tabac, illustre Martin Brault. Cette plante pousse pendant quatre semaines de manière naturelle, pour ensuite être mise en contact avec cette bactérie.

Une semaine plus tard, la plante exprime cette protéine. La protéine est ensuite livrée chez un partenaire de l'entreprise, qui fera son extraction, par un procédé pharmaceutique, qui permet alors de créer ces antigènes végétaux.

On est un maillon dans toute cette chaîne-là. Martin Brault, président d'Inno-3b

On va produire les protéines, mais il y a tout un processus et une commercialisation après ça, qui se termine par un producteur de tests, pour être capable d'acheter et de commercialiser les tests , souligne-t-il.