Itinérance : Québec en renfort pour faciliter les pourparlers entre le CISSS et la Ville de Gatineau

Le gouvernement du Québec a annoncé samedi qu’il jouera un rôle pour faciliter les pourparlers entre le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais et la Ville de Gatineau afin de trouver une solution pour loger les personnes en situation d’itinérance qui sont présentement logées à l’aréna Robert Guertin.

Le ministre de la Famille et ministre responsable de l’Outaouais, Mathieu Lacombe, de même que le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, auront le mandat de coordonner le suivi dans ce dossier.

Je pense qu’il y avait un problème de communication entre la Ville et le [CISSS de l'Outaouais] et c’est ce qu’on veut améliorer, la cohésion du groupe , a expliqué M. Carmant.

Le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Je vais déléguer quelqu’un de mon cabinet pour les accompagner pour justement que les mesures de transitions vers le logement soient disponibles le plus rapidement possible et dans les meilleures conditions possible après cet hiver , a-t-il ajouté.

L’aménagement de modulaire n’est pas écarté au printemps prochain.

Dans un communiqué, le cabinet du ministre délégué souligne que une gestion cohérente et concertée des services offerts pendant la saison hivernale est cruciale, et plus particulièrement dans le contexte de la pandémie .

Jeudi, le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais a annoncé que la salle Jos Montferrand de l’aréna Robert Guertin servirait de halte-chaleur à Gatineau. Celle-ci offrira répit aux personnes en situation d’itinérance lors des froides journées d’hiver.

Maintien des installations à Robert-Guertin

Le ministère de la Santé et des Services sociaux a aussi confirmé le maintien des installations à l’aréna Robert-Guertin. Les sans-abris qui occupent l’aréna y resteront jusqu’à ce qu’un meilleur endroit soit trouvé.

La meilleure solution dans la situation actuelle est de continuer à loger les personnes en situation d’itinérance à l’aréna Robert-Guertin , peut-on lire dans le communiqué.

Cette décision est le résultat d’une discussion entre les ministres Carmant et Lacombe.

Le ministre Carmant dit être grandement préoccupé par la sécurité de la clientèle itinérante. Je veux m’assurer que personne ne soit contraint de passer la nuit dehors par temps froid au cours des prochains mois , écrit-il.

Les démarches se poursuivent quant à la recherche de solution vis-à-vis l’augmentation de la demande pour des places en refuge en Outaouais, selon le cabinet.

Avec les informations de Patricia Sauzede-Bilodeau.