Un enfant meurt de la COVID-19 au Manitoba

Un garçon de moins de 10 ans de la région de Winnipeg est la plus jeune victime de la COVID-19 au Manitoba. Sa mort est annoncée dans le bulletin d’information quotidien concernant la COVID-19 de la province.

Il s’agit du premier enfant à mourir de la maladie dans la province. Aucun autre détail n’est fourni par la santé publique concernant le décès.

Les autorités sanitaires rapportent neuf autres morts liées à la COVID-19, dont cinq sont liées à des foyers de soins. Les neuf autres victimes ont entre 60 et 99 ans.

Voici la liste des décès :

Une sexagénaire de Winnipeg

Un sexagénaire d’Entre-les-Lacs et de l’Est

Un septuagénaire de la région de Prairie Mountain, résident du foyer Gilbert Plains

Une octogénaire de Winnipeg, résidente du foyer Heritage Lodge

Une octogénaire de Winnipeg

Une octogénaire de la région de Santé Sud

Un octogénaire de la région de Prairie Mountain, résident du foyer Fairview

Une nonagénaire de la région de prairie Mountain, résidente du foyer Gilbert Plains

Un nonagénaire de Winnipeg, résident du foyer Park Manor

Le Manitoba annonce également 487 nouveaux cas de COVID-19 samedi. Le taux de positivité sur 5 jours s’établit à 14,2 % pour la province et à 13,9 % pour la région de Winnipeg.

Les cas annoncés jeudi portent à 16 118 le total de cas décelés dans la province depuis le début de la pandémie.

La pandémie continue de mettre de la pression sur le système hospitalier de la province, avec 327 personnes hospitalisées dont 44 sont aux soins intensifs en raison de la COVID-19.

Faits saillants : 9024 cas actifs aujourd’hui

6804 personnes guéries à ce jour

327 personnes à l’hôpital, dont 44 aux soins intensifs

290 décès attribuables à la COVID-19.

Le nombre de cas actifs est surévalué en raison des retards dans les vérifications nécessaires pour éliminer ces cas de la liste provinciale, parce que la santé publique s'occupe en priorité du traçage de contacts.

La province estime que la majorité des cas ne sont plus actifs 10 jours après l’apparition des symptômes.

Nouvelles infections par région sanitaire : Winnipeg : 307

Prairie Mountain : 15

Santé Sud : 104

Entre-les-Lacs et de l’Est : 23

Nord : 38

Depuis le début du mois de février, 348 768 tests de dépistage ont été effectués, dont 2640 samedi. Les enquêtes sur ces cas sont en cours et le public sera informé s’il existe un risque pour la santé publique.

Des éclosions de COVID-19 ont été déclarées à l’unité GD4 du Centre des sciences de la santé de Winnipeg et au Centre manitobain de développement à Portage la Prairie. Cet établissement loge et fournit des soins, une supervision et des programmes de développement aux adultes ayant une déficience intellectuelle.

Les éclosions à l’École Arborgate de La Broquerie et de l’École Reston à Reston sont terminées.