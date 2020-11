La pandémie ne tarit pas la demande au Centre Flavie-Laurent

Les dons continuent de rentrer, selon Gilbert Vielfaure, le directeur général du Centre Flavie-Laurent. Les restrictions liées à la pandémie ont cependant contraint les dirigeants à modifier la liste des articles acceptés.

On a un peu qualifié ce qu’on pouvait accepter à ce temps-ci. Donc, on accepte les vêtements et les appareils ménagers , note-t-il.

L’établissement est venu en aide à plus de 7000 familles cette année, selon Gilbert Vielfaure, et celles-ci se sont rendues au centre souvent, à maintes reprises .

Les ordonnances sanitaires réduisent aussi le nombre de personnes qui peuvent entrer dans l’édifice.

À ce moment-ci, c’est plus difficile parce qu’on a un nombre restreint qu’on peut permettre dans l’édifice simultanément, mais la demande est toujours constante. Ça ne change jamais , poursuit le directeur général du Centre Flavie-Laurent.

Il affirme que diverses campagnes de collecte de fonds du centre vont bon train. L’une d’elles, la campagne Mille Mercis, vise à remplacer le banquet-collecte de fonds de l’organisme, qui se déroule habituellement en novembre.

La campagne de financement pour le nouvel édifice du bâtiment avance elle aussi. Cette semaine, elle a reçu un important coup de pouce.

La Winnipeg Foundation a décidé d'apporter une contribution de 250 000 $ pour financer l’expansion du centre. Ainsi, l’organisme a récolté près de 75 % du 1,5 million dont il a besoin pour mener le projet à terme.

La construction a été entamée en octobre, révèle Gilbert Vielfaure, et on commence déjà au mois de décembre les aménagements du bâtiment qui existe sur [le nouveau terrain] .

Le Centre Flavie-Laurent espère s’installer dans ses nouveaux bureaux d’ici l’automne 2021.